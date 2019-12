Se reia circulatia pe Bd Decebal. Traficul a stat inchis de doua ori mai mult decat era preconizat

Ziare.

Primaria Sectorului 3 a inchis, incepand din 17 iunie, circulatia rutiera pe Bulevardul Decebal , pe tronsonul cuprins intre Strada Dristorului si Piata Hurmuzachi, pentru lucrari de amenajare a unei parcari subterane cu peste 700 de locuri.Initial, Primaria Sectorului 3 a anuntat ca circulatia se va relua pe 15 septembrie, odata cu inceperea noului an scolar. Din pacate, insa, se va intampla pe 15 decembrie, dupa 6 luni de trafic inchis, in loc de trei luni cum a promis initial primaria.La solicitarea, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a transmis saptamana trecuta ca in zona se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea traficului."Mai avem putin de munca pentru a pune in siguranta toate zonele in care lucram (spre exemplu, viitoarele intrari in parcare, ramase in stadiu de santier - n.red.) Incercam sa deschidem 4 benzi saptamana viitoare!", a transmis Robert Negoita pe 5 decembrie