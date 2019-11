Targul de Craciun aduce restrictii de trafic timp de o luna in centrul Capitalei

Ziare.

"Se va restrictiona traficul rutier in ziua de 28, 29, 30 noiembrie 2019, 1 decembrie 2019, intre orele 12:00 - 02:00, iar in zilele de 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20-26 decembrie 2019, intre orele 16:00 - 02:00, pe Bd. Unirii, perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente acesteia) si pe Bd. Libertatii, segmentul de drum cuprins intre Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite, fara a obtura intrarile principale in Palatul Parlamentului", transmite Brigada Rutiera a Capitalei.Se vor amplasa 3 treceri pentru pietoni temporare, in perioada 28 noiembrie 2019 - 26 decembrie 2019, in zona Pietei Constitutiei si anume: 2 treceri pe breteaua care accede catre aceasta dinspre Calea 13 Septembrie in zona Ministerului Mediului, iar cealalta pe breteaua dinspre Bd. Unirii, latura aferenta Ministerului de Finante, adauga sursa citata.Politistii ofera si rute ocolitoare:- Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - Bd. Regina Maria;- Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - Bd. Natiunile Unite - Spl. Independentei;- Calea Calarasilor - Spl. Independentei - Bd. Natiunile Unite - Str. Izvor;- Bd. Unirii - Spl. Independentei - Bd. Natiunile Unite - Bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie.