Trafic afectat de inundatii pe trei DN-uri. Circulatia a fost reluata pe A2

Ziare.

com

Conform sursei citate, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta circulatia a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru) luni dimineata, de la ora 05:00. Autostrada A2 a fost inchisa duminica dupa-amiaza , intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, iar traficul a fost redeschis de la ora 23:00, circulandu-se controlat, sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR.Luni dimineata, circulatia rutiera este ingreunata din cauzaAstfel, in, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, este afectat pe o lungime de 50 de metri, din cauza fisurilor majore de pe partea carosabila (diferenta de nivel de 20-25 cm), in urma infiltrarii apei. Circulatia se realizeaza alternativ, pe un singur fir.In judetul, la kilometrul 26 (localitatea Magura), din cauza surparii suprafetei carosabile in urma unei alunecari de teren, se circula ingreunat, pe un fir alternativ, pentru semnalizare existand indicatoare si balize, iar in, in localitatea Baile Olanesti, la kilometrul 134, s-a produs o alunecare de teren, iarDe asemenea,din