Trafic aglomerat pe DN1, pe sensul de mers catre munte

"Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de coborare al DN 1 Brasov-Ploiesti, intre kilometrii 134 si 132, pe raza statiunilor Azuga si Busteni, judetul Prahova, unde se circula in coloana. Pe sensul de urcare catre zona montana se circula in coloana pe tronsonul kilometric 128 - 132, intre localitatile Poiana Tapului si iesirea din Busteni", informeaza Biroul de presa al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, trafic intens catre Capitala este si la kilometrul 105 al DN 1 Brasov-Ploiesti, in zona orasului Comarnic. Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului.