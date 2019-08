Trafic bara la bara in statiunile de pe Valea Prahovei

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in zona statiunilor montane.S-a format coloana de autovehicule pe sensul catre Brasov de la km 105 pana la km 107, la intrare in Comarnic, de la km 126 pana la km 130, la intrare in Busteni, iar pe sensul de mers catre Bucuresti, de la limita cu judetul Brasov, pana la intrare in Busteni.Politistii rutieri intervin pentru fluidizarea traficului.Soferii sunt sfatuiti sa fie prudenti si sa respecte indicatiile polistilor rutieri.