Trafic cu solzi de pangolin de milioane de euro cu destinatia Romania sub paravanul unui transport diplomatic

Un transport de peste, in valoare de circa, a fost descoperit de vamesii turci pe aeroportul din Istanbul.Incarcatura plecase din orasul congolez Goma sivia Istanbul, iar pe aeroportul din Kinshasa a fost imbarcata in locul unui transport declarat de mobila.Potrivit relatarii RFI, un barbat s-a prezentat la biroul vamal de pe aeroportul international din Kinshasa. Acest barbat, care lucra pentru o agentie de turism, a pretins ca actioneazaMandatul certificat folosit de pretinsul diplomat roman fusese semnat la Luanda, in Angola. Romania nu are ambasada in RD Congo si reprezentarea diplomatica si consulara a Romaniei in RD Congo este asigurata de ambasada Romaniei in Angola.Anchetatorii congolezi au fost sesizati de catre biroul turc de la Interpol si au interpelat astfel mai multi agenti din cadrul serviciului vamal de pe aeroportul Kinshasa, vamilor, Oficiului congolez de control si serviciilor de mediu.Conform informatiilor RFI, alti angajati din cadrul acelorasi servicii au fost arestati cu cateva saptamani in urma intr-un alt caz de trafic cu solzi de pangolin si colti de fildes care aveau ca destinatie Japonia si Vietnam.Pangolinii sunt vanati pentru carnea si solzii lor in Asia si Africa, traficul fiind alimentat in special de cererea din China si Vietnam, potrivit organizatiilor pentru drepturile animalelor. In timp ce carnea de pangolin este considerata o delicatesa, solzii se folosesc in medicina traditionala chineza pentru tratarea unor afectiuni, printre care astmul si artrita.Pangolinul este declarat animal protejat incepand din septembrie 2016 prin Conventia internationala privind comertul cu specii amenintate cu disparitia (CITES). El a castigat titlul de neinvidiat de cel mai traficat mamifer din lume, circain padurile din Asia si Africa.