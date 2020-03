Trafic deviat de azi, timp de doua luni, la intrarea in aeroportul Henri Coanda

Ziare.

Traficul este deviat pentru executarea lucrarilor in interiorul sensului giratoriu."Breteaua de acces existenta in prezent pentru intrarea din DN 1 in Aeroportul International Henri Coanda se va inchide, pentru executarea lucrarilor in interiorul sensului giratoriu de la Terminalul Sosiri al Aeroportului, in vederea realizarii obiectivului 'Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Nord - Aeroportul International Henri Coanda, Bucuresti - Faza I, Racord CF la Terminalul 1'", se arata in comunicatul CNAIR.CNAIR estimeaza ca restrictia va fi instituita pana in data de 30 aprilie.CNAIR sfatuieste conducatorii auto sa respecte restrictia de circulatie instituita si semnalizarea rutiera temporara.