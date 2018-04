Trafic ingreunat pe doua autostrazi, dupa ce autoritatile s-au apucat de reparatii

Ziare.

com

Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, traficul este ingreunat pe banda 2 a sensului de mers Pitesti - Bucuresti, intre kilometrii 23 si 27, din cauza operatiunilor de colectare a nisipului din zona mediana, care se vor desfasura marti pana in jurul orei 17:00.De asemenea, pe Autostrada A1 Deva - Sibiu, circulatia este restrictionata pe banda de urgenta a sensului de mers Sebes catre Sibiu, la kilometrii 304+100 de metri si 292+600 de metri, pentru lucrari de reparatii la bordurile podurilor si de curatare a zonei mediane, pana in jurul orei 17:00.In aceste conditii, pentru reducerea riscului de implicare in accidente de circulatie , soferii sunt sfatuiti sa respecte indicatiile semnalizarilor rutiere temporare si sa reduca viteza de rulare in zona lucrarilor.