Trafic oprit pe Autostrada Soarelui dupa ce un tir s-a rasturnat peste parapet

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat peste parapetul median."Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers si se circula in prezent doar pe benzile de urgenta, valorile de trafic fiind in crestere", anunta Infotrafic.Nu au rezultat victime in urma evenimentului.