Trafic restrictionat in Capitala, in acest weekend

Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, in perioada 1 septembrie, ora 23:30, - 2 septembrie, ora 23:30, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Constantin Prezan, segmentul cuprins intre Str. Popa Savu si Piata Arcului de Triumf, si pe breteaua auto din Piata Charles de Gaulle adiacenta Parcului Regele Mihai I.In perioada 1- 3 septembrie, SC Automobile Dacia SA va organiza in Parcul Regele Mihai I (Parcul Herastrau - intrarea dinspre Piata Charles de Gaulle, Aleea Cariatidelor si zona Fantanii Zodiac), evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani".Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada si sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera.Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila.