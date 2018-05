Trafic restrictionat in weekend in Capitala pentru Semimaratonul International Bucuresti

Bd. Unirii (ambele sensuri), intre Bd. Libertatii si Bd. I.C. Bratianu si bretelele adiacente Pietei Constitutiei, intre orele 6.30 - 19.00;

Bd. Libertatii, intre Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite, intre orele 7.00 - 19.00;

Bd. Libertatii (benzile 2 si 3), intre Bd. Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie, intre orele 7.00 - 19.00;

Bd. Libertatii, intre breteaua Parchetului General si Ministerul de Finante, incepand cu orele 19.00 - pana la orele 16.00, 13 mai;

Bd. Libertatii (ambele sensuri), intre Bd. Natiunile Unite si Splaiul Independentei, incepand cu orele 18.00 - pana la orele 16.00, 13 mai;

Bd. Libertatii, intre Bd. Natiunile Unite si breteaua Parchetului General (benzile 2 si 3), incepand cu orele 18.00 - pana la orele 16.00, 13 mai;

Astfel, pe 12 mai se va restrictiona traficul rutier pe urmatoarele artere:pe traseul: Breteaua Parchetului General - dr. pe Bd. Unirii pana la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu (intoarcere inainte de intersectie) - retur pe Bd. Unirii - breteaua Ministerului de Finante - dr. pe Bd. Libertatii pana la intersectia cu Bd. Natiunile Unite - Bd. Libertatii pana la intersectia cu Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - dr. Breteaua Parchetului General - Sosire.pe traseul: Breteaua Parchetului General - dr. pe Bd. Unirii pana la prima trecere pentru pietoni pentru copii pana la 9 ani si intoarcere la a doua trecere pentru pietoni pentru copii cu varsta pana la 13 ani - retur pe celalalt sens al Bd. Unirii - Breteaua Parchetului General - Sosire.Politistii rutieri mai anunta ca pe 13 mai, intre orele 6.30 - 16.00, se va restrictiona traficul rutier pe urmatoarele artere, precum si pe strazile care acced in acestea:De asemenea, se va restrictiona circulatia pe traseele curselor de 10 km, 21 km si pe strazile care acced in acestea, in intervalul orar 7.30-15.00.pe traseul: Bd. Libertatii (segmentul cuprins intre Spl. Independentei si Bd. Natiunile Unite) - dr. pe Spl. Independentei - Piata Natiunile Unite - dr. pe Bd. Natiunile Unite - stg. pe Bd. Libertatii - stg. pe breteaua Parchetului General - dr. pe Bd. Unirii pana la Piata Alba Iulia (intoarcere pe sensul celalalt inainte de intersectie - la trecerea pentru pietoni) - retur pe Bd. Unirii - dr. Bd. I.C.Bratianu - Piata Unirii - stg. pe Str. Halelor - Spl. Independentei pana la Podul Hasdeu (intoarcere pe sensul celalalt, pe pod, fara a afecta traversul) - Spl. Independentei pana la Piata Natiunile Unite - dr. pe Bd. Natiunile Unite - stg. pe Bd. Libertatii - Piata Constitutiei - Sosire.pe traseul: Bd. Libertatii (segmentul cuprins intre Spl. Independentei si Bd. Natiunile Unite) - dr. pe Splaiul Independentei - Piata Natiunile Unite - dr. pe Bd. Natiunile Unite - stg. pe Bd. Libertatii - stg. pe breteaua Parchetului General - dr. pe Bd. Unirii pana la Piata Alba Iulia (intoarcere pe sensul celalalt inainte de intersectie - la trecerea pentru pietoni) - retur pe Bd. Unirii - dr. pe Bd. I.C.Bratianu - Piata Unirii - stg. pe str. Halelor - Spl. Independentei pana la Podul Hasdeu - dr. pe Str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - dr. pe bretea - Piata Victoriei - stg. Sos. Kiseleff - pana in apropiere de Piata Arcului de Triumf - retur pe Sos. Kiseleff pana la Piata Victoriei - Calea Victoriei - dr. pe Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogalniceanu pana inainte de intersectia cu Str. Vasile Parvan - intoarcere pana la Calea Victoriei - dr. pe Calea Victoriei - dr. pe Spl. Independentei pana la Podul Hasdeu (intoarcere pe sensul celalalt, pe pod, fara a afecta traversul) - Spl. Independentei pana la Piata Natiunile Unite - dr. pe Bd. Natiunile Unite - stg. pe Bd. Libertatii - Piata Constitutiei - Sosire.pe traseul: Bd. Libertatii (segmentul cuprins intre Spl. Independentei si Bd. Natiunile Unite) - Bd. Libertatii - stg. Breteaua Parchetului General - dr. pe Bd. Unirii pana la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu (intoarcere inainte de intersectie) - retur pe Bd. Unirii - breteaua Ministerului de Finante - stg. Pe Bd. Libertatii - Piata Constitutiei - Sosire.Rutele ocolitoare recomandate sunt Pasajul Unirea - Bd. I. C.Bratianu - Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - Bd. Aviatorilor - Piata Charles de Gaulles - Bd. Constantin Prezan - Piata Arcului de Triumf - Sos. Kiseleff - Piata Presei Libere sau Bd. Aviatorilor - Str. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogarii - DN 1;- Sos. Viilor - Sos. Progresului - Sos. Grozavesti - Pasajul Basarab - Bd. Ion Mihalache - Piata Arcului de Triumf;- Sos. Bucuresti-Ploiesti - Bd. Aerogarii - Str. Aviator Alexandru Serbanescu - Bd. Barbu Vacarescu - Sos. Stefan cel Mare - Pasajul Bucur Obor - Sos. Mihai Bravu - Pasajul Muncii - Sos. Mihai Bravu - Calea Vacaresti;- Bd. Regina Maria - Str. 11 Iunie - Bd. Marasesti - Bd. Dimitrie Cantemir - Pasajul Unirea - Bd. I.C. Bratianu - Piata Universitatii - Bd. Carol;Traficul mijloacelor de transport in comun de pe traseul maratonului va fi deviat pe rute ocolitoare. Harta cuprinzand arterele restrictionate traficului auto si intervalele orare in care se aplica restrictiile poate fi consultata pe www.brigadarutiera.ro.