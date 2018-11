Trafic restrictionat in weekend pentru sfintirea Catedralei Mantuirii

Ziare.

com

Brigada Rutiera precizeaza ca duminica traficul va fi restrictionat intre orele 6:00 - 20:00, din cauza sfintirii Catedralei Mantuirii Neamului."Pentru acest eveniment , Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice, in sensul restrictionarii si fluidizarii circulatiei rutiere, in zona respectiva, astfel:duminica, 25 noiembrie, intre orele 06:00 - 20:00, se va restrictiona traficul rutier, gradual, pe urmatoarele artere: banda I si II de circulatie de pe Splaiul Independentei, tronsonul cuprins intre Pod Opera si Pod Natiunile Unite, sensul de mers dinspre Pod Opera catre Pod Natiunile Unite; Bd. Libertatii, segmentul cuprins intre Splaiul Independentei si Rond Cosbuc; Bd. Unirii, tronsonul cuprins intre Bd. I.C. Bratianu pana la intersectia cu Bd. Libertatii; Bd. Natiunile Unite; Bd. Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins intre Calea 13 Septembrie si Calea Rahovei", arata Brigada Rutiera, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, pentru afluirea si defluirea participantilor la eveniment, se va restrictiona traficul rutier si pe urmatoarele segmente: Str. Izvor; str. B.P. Hasdeu; Calea 13 Septembrie, tronsonul intre str. Tudor Vladimirescu si Bd. Libertatii."Intrucat se preconizeaza participarea a aproximativ 30 mii de persoane, din care un numar semnificativ va ajunge in Bucuresti, intre orele 06:00 - 09:00, cu aproximativ 700 de autocare, parcarea acestora se va realiza, gradual, pe arterele mai sus mentionate", mai spune Brigada Rutiera.Rezerva parcare: Bd. Unirii, tronsonul cuprins intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia, banda I de circulatie, ambele sensuri; Bd. Decebal, intre Piata Alba Iulia si Piata Hurmuzachi, banda I de circulatie, ambele sensuri.De asemenea, incepand cu data de 23 noiembrie 2018, orele 22:00, se va restrictiona oprirea si stationare a autovehiculelor in urmatoarele zone: Piata Arsenalului; Calea 13 Septembrie, intre str. Tudor Vladimirescu si Bd. Libertatii; Str. Izvor; Parcarea adiacenta Academiei Romane; Bretea adiacenta Pietei Constitutiei ( Parchet General si Ministerul Finantelor); Bd. Unirii, intre Bd. Libertatii si Bd Regina Maria; Bd. Natiunile Unite; bd. Libertatii.