Trafic restrictionat, joi, in Bucuresti, pentru o procesiune religioasa

Brigada Rutiera informeaza ca o procesiune religioasa va avea loc, intre orele 19:00 - 19:30, pe traseul Biserica Iancu Vechi - strada Matasari - strada Agricultori - bulevardul Pache Protopopescu si Biserica Iancu Vechi, iar deplasarea participantilor se va face doar pe trotuar cu respectarea regulilor de circulatie rutiera.Intre orele 20:00 - 21:30, va fi organizat un concert de muzica corala pe treptele Bisericii Iancu Vechi.Pentru buna desfasurare a concertului, traficul rutier va fi restrictionat, intre orele 18:30 - 21:30, pe segmentul cuprins de la intersectia bulevardului Pache Protopopescu si pana la limita de la intrarea Constantin Staniloiu.Brigada Rutiera a Capitalei solicita soferilor sa evite sa circule, pe cat posibil, in perimetrul adiacent locului de desfasurare a evenimentului, sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de locul de desfasurare a evenimentului si sa respecte semnalele si indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic.