Trafic rutier restrictionat azi in Capitala pe mai multe strazi

Calea 13 Septembrie, segmentul cuprins intre Bd. Libertatii si str. Izvor, sensul dinspre Piata Francofoniei catre Piata Arsenalului;

Bd. Libertatii, segmentul cuprins intre Calea 13 Septembrie si Splaiul Independentei;

Bd. Natiunile Unite, segmentul cuprins intre Bd. Libertatii si str. B.P.Hasdeu.

Sos. Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei - Str. 11 Iunie - Piata Unirii;

Piata Unirii - Splaiul Independentei - Bd. Eroilor - Str. Doctor Bagdasar - Sos. Panduri.

Potrivit Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier intre orele 08:00 - 14:00 pe urmatoarele artere:Traficul rutier se va restrictiona si pe Bd. Unirii, segmentul cuprins de la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu pana la Piata Constitutiei.De asemenea, arterele de circulatie care converg catre zona restrictionata vor fi inchise pentru circulatia auto, local, in zona intersectiilor cu arterele respective, in acelasi interval orar.Ca rute alternative se recomanda:Brigada Rutiera Bucuresti solicita soferilor sa evite deplasarea in zona, sa circule cu atentie, sa foloseasca rutele ocolitoare si sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic, pentru devierea acestuia.