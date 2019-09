Trafic rutier restrictionat, sambata, in Bucuresti pentru The Color Run Night

Ziare.

Evenimentul va avea loc pe urmatorul traseu: parcarea Bibliotecii Nationale - Bd. Mircea Voda - Bd. Unirii - Piata Alba Iulia (fara afectarea traficului rutier din rond) si retur pe Bd. Unirii pana la podul Serban Voda (fara afectarea traficului rutier din intersectia Bd. I.C. Bratianu - Bd. Unirii) - Bd. Unirii - Bd. Mircea Voda - parcarea Bibliotecii Nationale.Pentru buna desfasurare a acestuia, traficul rutier va fi restrictionat, intre orele 17:00 - 23:00, pe traseul de desfasurare a evenimentului si pe arterele care acced in acesta, iar intre orele 12:00 - 23:00 pe Bd. Mircea Voda, segmentul cuprins intre Pasaj Marasesti si Bd. Unirii, informeaza Brigada Rutiera.Ca rute ocolitoare se recomanda:* Calea 13 Septembrie - Bd. Tudor Vladimirescu - Piata George Cosbuc - Str. Regina Maria - Splaiul Unirii;* Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - Bd. Natiunile Unite - Splaiul Independentei - Bd. Corneliu Coposu;* Bd. Basarabia - Calea Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu - Splaiul Independentei.Soferii sunt sfatuiti ca in intervalul mentionat sa evite deplasarea in zona, sa foloseasca rutele ocolitoare, sa circule cu prudenta si sa respecte semnalele politistilor rutieri.Pietonii sunt sfatuiti sa traverseze strada doar prin locuri marcate si semnalizate corespunzator sau la culoarea verde a semaforului electric, numai dupa ce s-au asigurat temeinic si sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.