Cele mai recente date despre traficul de cosmar: Un bucurestean pierde aproape 10 zile pe an la volan (Cifre si grafice)

9 zile petrecute in trafic

Foto: Tom Tom

Ziare.

com

Fata de 2018, anul trecut, traficul din capitala Romaniei s-a ingreunat cu 4%, indexul de congestie ajungand la 52%.Potrivit indexului de trafic, la ore de varf, un drum pe strazile Capitalei dureaza de doua ori mai mult decat ar trebui. Mai exact, un itinerariu de 30 de minute dureaza 58 de minute (dimineata), respectiv 61 de minute (seara).In studiul realizat pentru anul 2019 de producatorul de echipamente de navigatie Tom Tom au fost incluse 416 orase din 57 de tari.Pe plan european, Bucurestiul s-a situat pe locul 4, insa suntem pe primul loc in UE (foto stanga).Primul loc in Europa este ocupat de regiunea Oblast din Moscova, urmeaza Istanbulul (Turcia) si Kievul (Ucraina).Capitala din Europa cu cel mai putin aglomerat trafic este Helsinki (Finlanda), urmata de Copenhaga (Danemarca), Oslo (Norvegia) si Madrid (Spania). Iar orasul european cel mai putin congestionat este Cadiz (Spania).In Bucuresti, in decursul anului trecut, un sofer a pierdut in medie 227 de ore in trafic, adica 9 zile si 11 ore.Tot in medie, cea mai aglomerata ora este 17:00-18:00, in zilele de miercuri. Ziua cu traficul cel mai putin aglomerat din 2019 a fost 28 aprilie (duminica), iar cea mai proasta - 21 noiembrie (joi).Pe primele 10 locuri din lume in acest top negativ al traficului se afla orasele Bengaluru (India), Manila (Filipine), Bogota (Columbia), Mumbai, Pune (India), Moscova (Rusia), Lima (Peru), New Delhi (India), Istanbul (Turcia) si Jakarta (Indonezia).B.B.