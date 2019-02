Pod cazut pe linia de cale ferata, in Prahova. Mai multe trenuri au fost blocate

Ziare.

com

Incidentul a avut loc intre localitatile Barcanesti si Moara Noua, din judetul Prahova.Patru garnituri feroviare care transportau calatori sunt oprite in statii pe raza judetului Prahova. Potrivit CFR, este vorba despre:IR 1570 (Galati - Bucuresti Nord) - stationeaza in Valea CalugareascaIR 1573 (Bucuresti Nord - Galati) - stationeaza in Ploiesti SudR 5054 (Adjud - Ploiesti Sud) - stationeaza in Valea CalugareascaIR 1732 (Galati - Brasov) - stationeaza in MizilTraficul feroviar este blocat, vineri, in dreptul soselei de centura din zona de Est a Ploiestiului.Bucati de beton si metal au blocat calea ferata intre localitatile Moara Noua si Barcanesti, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, anunta ISU Prahova.