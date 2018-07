Traficul rutier este in continuare oprit pe trei drumuri nationale din cauza inundatiilor

Ziare.

Astfel, circulatia este oprita pe DN 11B, in zona localitatii Catrusa din judetul Covasna, unde terasamentul s-a surpat pe o distanta de aproximativ 50 de metri, pe DN 2H, in localitatea Milisauti din Suceava, unde a fost afectata structura podului de peste raul Suceava, si pe DN 2L, in localitatea Soveja din Vrancea, drumul fiind partial surpat.De asemenea, circulatia este ingreunata pe doua drumuri nationale. Este vorba de DN 12B, in zona localitatii Slanic-Moldova, acolo unde s-a surpat terasament pe o distanta de 100 metri, in judetul Bacau si pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, acolo unde, de asemenea, s-a surpat terasament pe o distanta de 30 metri, in judetul Neamt.In continuare, este intrerupta si circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului, pe raza localitatii Budila, din judetul Brasov, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circulau insa doar garniturile unui operator privat.Vezi cum va fi vremea marti