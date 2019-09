Traficul rutier va fi inchis, miercuri, pe Defileul Jiului

Ziare.

com

Decizia a fost luata pentru executarea unor lucrari de punere in siguranta a participantilor la trafic pe acest sector de drum, anunta CNAIR.CNAIR precizeaza ca lucrarile vor consta in eliberarea versantului de grohotis si la acestea vor participa si reprezentanti ai Salvamont si ISU Gorj.Institutia anunta ca in zona vor fi aduse utilaje de mare capacitate.CNAIR face apel catre participantii la trafic sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera existenta.A.G.