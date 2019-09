Trafic rutier restrictionat, vineri, pe mai multe artere din Capitala

Ziare.

com

Astfel, pe 13 septembrie, vor avea loc un ceremonial militar la Monumentul Eroilor Pompieri, din zona rondului din fata Hotelului Marriott, de pe Calea 13 Septembrie nr. 90, si defilarea efectivelor si a tehnicii reprezentative pe Calea 13 Septembrie, de la intersectia cu str. Izvor pana la intersectia cu Sos. Panduri.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, intre orele 09:00 - 12:00, se va restrictiona traficul rutier:* pe Calea 13 Septembrie de la Sos. Panduri pana la intersectie cu str. Izvor;* pe str. Izvor de la intersectia cu Calea 13 Septembrie pana la intersectia cu str. Hasdeu.Ca rute alternative se recomanda:* Sos. Panduri - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei - str. 11 Iunie - Piata Unirii;* Piata Unirii - Splaiul Independentei - bd. Eroilor - str. Doctor Bagdazar - Sos. Panduri.Tot vineri, traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei cu ocazia unei procesiuni religioase cu denumirea "Calea Sfintei Cruci, Scara Catre Cer".Vineri, intre orele 17:00 - 22:00, Arhiepiscopia Bucurestilor Protoieria I Capitala - Biserica Sf. Vasile va organiza o procesiune religioasa cu denumirea "Calea Sfintei Cruci, Scara Catre Cer", dupa urmatorul program:* intre orele 17:00 - 19:00, afluirea participantilor la Biserica Sf. Vasile cel Mare;* intre orele 19:00 - 19:30, procesiune religioasa pe traseul: Calea Victoriei de la Biserica Sf. Vasile cel Mare pana in Parcul Nicolae Iorga;* intre orele 19:30 - 21:00, activitati religioase in Parcul Nicolae Iorga;* intre orele 21,00 - 21,30, returul procesiunii pe traseul: de la Parcul Nicolae Iorga la Biserica Sf. Vasile cel Mare pe Calea Victoriei;* intre orele 21:30 - 22:00, defluirea individuala a participantilor.Traficul rutier se va restrictiona intre orele 19:00 - 19:30 si intre orele 21:00 - 21:30 (pentru retur), pe Calea Victoriei, perimetrul cuprins intre Biserica Sf. Vasile cel Mare si Parcul Nicolae Iorga, anunta Brigada Rutiera.Potrivit sursei citate, se vor dispune masuri de fluidizare a traficului si de prevenire a accidentelor.Politistii solicita conducatorilor de autovehicule:* sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate;* sa respecte semnalele si indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic;* sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate;* sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de pietoni si sa evite pe timpul deplasarii manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.