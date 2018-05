Traficul va fi restrictionat, sambata, in Bucuresti

Ziare.

com

Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intre orele 9:00 si 10:00, participantii se vor aduna in alveola din prelungirea Parcului Kiseleff, dintre prelungirea Bd. Aviatorilor si Sos. Kiseleff, urmand sa plece in marsul de Ziua Europei pe traseul Piata Victoriei (alveola din prelungirea Parcului Kiseleff) - Calea Victoriei - Str. Dem I. Dobrescu.Astfel, traficul rutier se va restrictiona intre orele 10:00 si 11:30, pe Calea Victoriei, pe traseul de deplasare al marsului si pe strazile care acced in acesta, si intre orele 09:00 si 14:00 pe Str. Dem I. Dobrescu si pe Str. Academiei, intre Str. Ion Campineanu si Str. Dem I. Dobrescu.Citeste si Cum sarbatoreste Firea Ziua Europei: Incepe sambata cu coifuri in Cismigiu si termina cu un concert la Izvor