Transalpina e inchisa din cauza viscolului: Vantul bate cu peste 90 km/h

Pe Transalpina, rafalele de vant inregistreaza viteze de peste 90 km/h.In plus, utilajele CNAIR sunt pregatite sa intervina pentru redeschiderea acestui sector de drum imediat ce vremea va permite."Din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care reduc vizibilitatea, CNAIR si Politia Rutiera au decis sa prelungeasca restrictionarea circulatiei pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN 67C, intre Novaci si Ranca, pana pe data de 30 martie 2019.Aceasta masura are ca scop eliminarea riscului ca autovehiculele de mare tonaj sa blocheze drumul si sa intarzie astfel actiunile de deszapezire pe sectorul de drum in cauza, impiedicand astfel si accesul celorlalte categorii de autovehicule", au mai anuntat reprezentantii CNAIR.CNAIR a facut apel la soferi sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Vezi prognoza meteo pentru azi si maine