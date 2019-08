Transalpina se inchide doua zile pentru campionatul de drift

Ziare.

"In zilele de 10 si 11 august, se inchide circulatia pe Transalpina, intre km 39+500 - km 41+800, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a, astfel:- In data de 10.08.2019 intre orele 08:00 - 11:00, 12:30 - 15:30 si 17:00 - 20:00- In data de 11.08.2019 intre orele 08:00 - 12:00 si 14:00 - 19:00", anunta CNAIR intr-un comunicat remisCompetitia se va desfasura in zona varfului Urdele, cota 2.145, astfel accesul catre Ranca dinspre Novaci nu va fi afectat in zilele de concurs.