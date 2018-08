Transfagarasanul se inchide pentru detonarea unei stanci

Ziare.

Potrivit sursei citate, traficul rutier intre Balea Cascada si Balea Lac va fi oprit luni, intre orele 10:00 si 14:00.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, marti, ca specialistii genisti sa intervina pentru inlaturarea cu exploziv a stancilor care pun in pericol circulatia rutiera pe DN 7C Transfagarasan la km 132+700 si pe Drumul Forestier Sadurel, la punctul de intersectie cu Valea Porcului."Potrivit hotararilor CJSU, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cpt. Dumitru Croitoru al judetului Sibiu a fost imputernicit sa intreprinda demersurile legale pentru solicitarea echipei de specialisti in lucrari genistice de derocare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Romaniei.Sectia de Drumuri Nationale Sibiu va asigura sprijinul logistic pentru evacuarea materialului rezultat in urma derocarilor si restabilirea sigurantei circulatiei pe Drumul National DN 7C Transfagarasan la km 132+700.Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu va asigura restrictionarea circulatiei pe durata executarii lucrarilor de derocare", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Sibiu.Citeste si despre incidentul de duminica, atunci cand au fost blocate telecabinele care fac legatura intre Balea Cascada si Balea Lac