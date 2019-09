Trefic restrictionat, joi, in zona Arenei Nationale

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutiera a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului se va restrictiona traficul rutier pe str. Maior Coravu, intre sos. Mihai Bravu si intrarea in stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; pe bd. Pierre de Coubertin, intre str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in stadionul National Arena sau intre sos. Pantelimon si rondul de la intrarea in stadion, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.Totodata, traficul va fi restrictionat pe banda I de circulatie de pe str. Vatra Luminoasa, intre str. Tony Bulandra si bd. Pierre de Coubertin; pe str. Sg. Vasile Serbanica, intre bd. Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C); pe str. Tony Bulandra, intre str. Vatra Luminoasa si rond str. Maior Coravu si pe bd. Basarabia intre Piata Muncii si bd. Chisinau, pentru afluirea/ defluirea pietonala, daca situatia o va impune.Exceptie de la restrictiile de trafic vor face autovehiculele destinate situatiilor de urgenta, precum si mijloacele STB (troleibuzele 86 si 90), care incepand cu ora 14,15 vor fi deviate pe str. Vatra Luminoasa, iar capatul liniilor va fi mutat direct in depoul de pe str. Tony Bulandra.Tot joi, Centrul Cultural Expo Arte va organiza pe str. Ion Luca Caragiale nr. 30 - 34, tronsonul aflat intre str. Jean Louis Calderon si str. Maria Rosetti, un eveniment cultural denumit "Cinevara", constand in proiectii de film, dezbateri publice, ateliere de creatie si spatiu de socializare.Brigada Rutiera anunta ca se va restrictiona traficul auto de pe acest tronson in intervalul orar 6,00 - 23,00.