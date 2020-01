Trotinetele electrice vor putea fi conduse doar de persoane care au implinit 14 ani si doar pe pistele de biciclete - proiect

Ziare.

Conform MAI, in ultimii trei ani au fost 192 de accidente rutiere in care au fost implicati conducatori de trotinete electrice, soldate cu un deces, 37 de raniti grav si 156 de raniti usor.Ministerul Afacerilor Interne anunta ca supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului care va modifica si completa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prin introducerea unor prevederi referitoare la utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice."Prin proiect se propune ca trotineta electrica sa fie definita ca fiind vehiculul utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu doua sau trei roti, articulat cu o bara in partea din fata folosita ca dispozitiv de directie, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 6 km/h, dar nu depaseste 25 km/h si care este echipat cu un motor electric", arata MAI.Conform sursei citate,, iar in lipsa acesteia vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h.Transportul pasagerilor este interzis.Trotineta electrica oprita sau stationata pe partea carosabila trebuie asezata langa si in paralel cu marginea acesteia. Trotinetele electrice pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.De asemenea, echiparea trotinetelor electrice care circula pe drumurile publice cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente este obligatorie, fiind interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare.Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii de biciclete si trotinete electrice a caror varsta este sub 16 ani.Nerespectarea normelor privind circulatia trotinetelor electrice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni, respectiv de la 6 la 8 puncte-amenda.Textul proiectului de act normativ este afisat si poate fi consultat pe pagina de internet a MAI, www.mai.gov.ro, la sectiunea Transparenta decizionala, precum si la Centrul de Relatii cu Publicul din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa: dgj_transparenta@mai.gov.ro in termen de 10 zile calendaristice calculat de la data publicarii anuntului pe site.MAI precizeaza ca, in procesul de elaborare al acestui proiect, a fost consultata si legislatia altor tari referitoare la trotinetele electrice. Circulatia trotinetelor electrice nu este reglementata unitar la nivel european, fiind permisa in tari precum Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Franta si Olanda, dar interzisa in alte state printre care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.In Romania, in perioada 2016-2019, au fost inregistrate 192 de accidente rutiere cu implicarea conducatorilor de trotinete electrice, soldate cu un deces, 37 de raniti grav si 156 raniti usor.