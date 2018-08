Turism de sosea: Coloane de masini pe Valea Prahovei si pe Autostrada Soarelui

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in judetul Prahova, pe DN 1 Ploiesti -Brasov, la Comarnic, se circula in coloana, pe urcare, viteza de deplasare fiind de 30-40km/h.De asemenea, in judetul Constanta, traficul rutier pe DN39 este intens.Se circula ingreunat la iesirea de pe autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea, unde este capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe autostrada.Intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud se circula in coloana in ambele sensuri.Pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre litoral. Pe celalalt sens, nu sunt semnalate probleme deosebite de fluenta.Aglomerat este si la statia de taxare de la Fetesti, din cauza faptului ca multi soferi prefera, inca, sa plateasca taxa de pod la ghiseul destinat achitarii pe loc a tarifului.Politistii le amintesc soferilor ca prin statia de taxare se poate trece liber, in ambele sensuri, cu obligativitatea ca taxa de pod sa se plateasca inainte sau ulterior trecerii, pana a doua zi, la ora 24, la oricare dintre statiile autorizate de distribuire a carburantilor sau prin SMS, de pe telefonul mobil, la numarul 7577.