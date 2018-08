Turistii care revin de pe Valea Prahovei merg cu viteza melcului: Blocaj de la Brasov la Busteni

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca la aceasta ora se circula in coloana pe sensul de coborare de la limita cu judetul Brasov pana la km 131 in Busteni cu o viteza de 10 -15 km /h.Viteza de deplasare creste pe centrul statiunii la 30-35 km/h, unde echipaje de politie se actioneaza pentru fluidizarea traficului.In localitatile Comarnic si Sinaia traficul este intens in ambele sensuri, dar se circula fara probleme, potrivit sursei citate.Politistii le recomanda soferilor sa circule cu atentie, pastrand o distanta suficienta in mers intre vehicule, care sa le permita sa opreasca in conditii de siguranta, sa nefectueze depasiri riscante si sa semnalizeze inaintea oricarei manevre de schimbare a directiei de deplasare.