Turistii se inghesuie pe drumul spre munte. Coloana de masini de 6 kilometri pe Valea Prahovei

Numerosi turisti se indreapta, sambata, catre statiunile de pe Valea Prahovei si din Brasov, traficul rutier pe DN 1 incepand sa fie intens, anunta Politia Prahova.Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Raluca Brezeanu, la kilometrul 101 al drumului, in zona orasului Comarnic, s-a format o coloana de autovehicule pe o lungime de aproximativ sase kilometri, masinile circuland bara la bara cu o viteza care nu depaseste 30 de kilometri pe ora.Si pe sensul de coborare, in zona statiunii Busteni, DN 1 este aglomerat.Politistii rutieri se afla in teren si dirijeaza circulatia.Iata ce vreme ii asteapta pe turisti in aceasta minivacanta. Vor fi furtuni cu grindina la munte