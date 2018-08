Un microbuz s-a rasturnat pe Autostrada Soarelui: Trei raniti, trafic restrictionat

Ziare.

com

Trei barbati au fost raniti in urma accidentului, traficul fiind restrictionat pe prima banda a sensului spre litoral.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Calarasi, accidentul a avut loc pe Autostrada A2, la kilometrul 78, unde un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, dupa ce ar fi explodat un pneu.Trei persoane au fost ranite in accident , fiind vorba despre trei barbati in varsta de 23, 30 si 34 de ani, spun reprezentantii ISU Calarasi.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul catre litoral, prima banda este restrictionata din cauza accidentului.