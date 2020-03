Un sofer a fost prins circuland cu 238 km/h

Ziare.

Astfel, politistii Biroului de Politie Autostrada A3 Bucuresti - Brasov au depistat un barbat, de 42 de ani, din Bucuresti, care conducea cu viteza excesiva. Conducatorul auto a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce mergea pe autostrada A3, sensul Bucuresti - Brasov, cu viteza de 238 km/h.Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda de 2.900 de lei, iar, ca masura complementara, politistii i-au retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 90 de zile.In total, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat participantilor la trafic sanctiuni contraventionale in valoare de 24.500 de lei, au retinut 2 permise de conducere pentru depasirea vitezei legale pe drumurile publice si 5 certificate de inmatriculare. A fost constatata si o infractiune pentru conducere in perioada suspendarii permisului.Pentru incalcarea regimului legal de viteza au fost sanctionati contraventional 60 de soferi, pentru nerespectarea regimului cu privire la centura de siguranta - 6 conducatori auto si pentru alte nereguli in trafic - 5.