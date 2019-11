Un sofer, filmat cand depaseste pe linie continua, intr-o curba stransa: "Mi se falfaie"! Politia ridica din umeri

Ziare.

Soferul a fost filmat in urma cu cateva zile pe un drum din judetul Suceava, incercand in repetate randuri sa depaseasca un camion.In cele din urma, soferul depaseste camionul pe linie continua, intr-o curba stransa la dreapta. Pe sens opus vine o alta masina, impactul fiind evitat doar pentru ca soferul acesteia incetineste si trage pe dreapta cat de mult ii permite strada.Un sofer ii atrage atentia, prin statie, celui care a depasit pe linie continua ca l-a filmat, iar acesta ii raspunde "Mi se falfaie de fimarea ta". Discutia intre cei doi soferi continua intr-un limbaj agresiv din partea celui care a depasit.Politia Suceava spune ca nu poate interveni in acest caz."Conform legislatiei rutiere, contraventie la regimul rutier se constata doar in mod direct de catre politistul rutier sau cu aviz de politie rutiera, iar mijloacele de proba sunt preluate doar prin mijloace tehnice omologate. Asfel ca in acest caz, abaterea rutiera savarsita poate ramane nepedepista", a declarat pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.Un caz similar s-a petrecut in judetul Iasi, in vara acestui an, cand un sofer a facut o depasire deosebit de riscanta, la intersectia cu drumul spre Mogosesti. Barbatul de 41 de ani a intrat in depasire intr-o curba usoara la stanga, a evitat la milimetru coliziunea frontala cu masina care venea din sens opus, a ajuns pe acostament unde a intrat in derapaj, dar a reusit sa recapete controlul abia dupa ce a ajuns din nou pe contrasens. Din fericire in acel moment banda era libera.Imaginile filmate de un alt sofer cu o camera de bord au ajuns pe Facebook, iar Politia Rutiera s-a autosesizat si a reusit sa-l identifice pe sofer. Acesta a fost amendat cu 580 de lei si i s-a suspendat permisul pentru 30 de zile.