Veste buna pentru turisti! S-a redeschis cel mai spectaculos drum din Romania

Potrivit Politiei Valcea, in urma verificarilor s-a luat decizia redeschiderii DN 67C pe tronsonul Ranca - Obarsia Lotrului, cu restrictie de viteza la 30 de kilometri la ora si cu restrictii pentru masinile cu masa de peste 3,5 tone.Circulatia autovehiculelor este permisa doar in intervalul orar 08:00 - 20:00."Semnalizarea rutiera, atat pe orizontala, cat si pe verticala se prezinta in conditii bune, parapetul de protectie asigura siguranta rutiera pe intregul sector de drum, unde se impune acest lucru. Zilnic, intre orele 06:00 - 08:00 lucratorii din cadrul SDN vor efectua o revizie a acestui tronson de drum", precizeaza sursa citata.Circulatia pe Transalpina ramane deschisa pana la data de 15 octombrie, dar, in functie de conditiile meteorologice, administratorul drumului poate restrictiona sau prelungi termenul de inchidere a circulatiei.