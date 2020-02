Acordarea de licente transportatorilor ar putea fi conditionata de oferirea gratuitatii pentru elevi

Ziare.

In debutul sedintei de guvern de marti, prim-ministrul Ludovic Orban a reamintit ca sesizarea PSD asupra proiectului in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea, a fost admisa de catre Curtea Constitutionala . El a intrebat-o pe Raluca Turcan daca a pregatit o solutie in acest sens."Da, exista o solutie in doi pasi. Asteptam decizia si motivarea Curtii Constitutionale. Astazi vom propune o ordonanta de urgenta pentru a scoate notiunea de abonament din Legea educatiei nationale, pentru a pune Legea educatiei nationale in acord cu decizia Curtii Constitutionale.Suntem intr-o evaluare privind numarul de elevi navetisti, cursele parcurse de ei, sumele necesare pentru decontarea integrala si inclusiv posibilitatea conditionarii licentelor transportatorilor de realizarea transportului gratuit pentru elevii navetisti.Si vom propune o ordonanta de urgenta pentru a corecta aceasta grava deficienta care, practic, duce la nerespectarea unui articol constitutional pentru elevi, si anume educatie gratuita", a spus vicepremierul Turcan.Premierul Ludovic Orban a declarat pe 29 ianuarie ca nu este de acord cu decizia Curtii Constitutionale , care a admis sesizarea PSD asupra proiectului in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea."Nu sunt de acord cu decizia Curtii. Asta nu inseamna ca nu o sa cautam solutii pentru a rezolva problemele, chiar in conditiile in care Curtea Constitutionala, dupa parerea mea, trebuia sa tina cont de diferenta intre ordonanta de urgenta, pe care nimeni nu a vazut ca este neconstitutionala si nimeni nu a vazut ca genereaza efecte extrem de negative pentru copiii, rudele si parintii nostri printr-un transport public total neadecvat si prin care nu se poate conferi siguranta si confort.Noi am gasit o solutie pentru a rezolva aceste probleme. Vad ca in privinta analizei CCR practic valideaza ordonanta de urgenta care a fost clar neconstitutionala si care provoaca efecte extrem de negative in viata societatii", a precizat Orban.