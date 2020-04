Adina Valean, despre reluarea transporturilor: Panouri separatoare intre pasageri si sofer, in transportul in comun. Randul din mijloc gol, in avion

Ziare.

Printre acestea, panouri separatoare intre sofer si pasageri in mijloacele de transport in comun, mai putini oameni in tramvaie, autobuze sau troleibuze, distantare in avion intre grupuri de persoane. De asemenea, pentru vacante, ar trebui sa ne informam din timp despre regulile din tara in care vrem sa calatorim. Ar putea fi introduse siComisarul european pentru Transport, Adina Valean, a declarat ca"Ceea ce facem noi este sa stabilim de comun acord, intre statele membre, un set de principii si masuri care se pot aplica atunci cand se va restabili ca transportul de pasageri... pentru ca este foarte util ca cetatenii sa cunoasca aceste reguli sa stie ca ele se aplica in toate destinatiile, sa se simta in siguranta pentru ca principalul scop al acestor masuri ar fi siguranta pasagerului si a lucratorilor din transport, astfel incat, odata cu revenirea la calatorii, sa nu vedem o noua izbucnire a numarului de cazuri.Aceste principii depind de modul de transport, dar sigur ca ele vor fi diferite atunci cand una este sa mergi cu masina personala si alta este sa iei avionul. Dar ele vor avea la baza distantarea sociala, vor avea la baza purtarea de masti. Protejarea lucratorilor din transport, acolo unde este posibil cu ecrane de separare, lucruri care sa ajute la o interactiune directa cat mai redusa intre pasager si lucratorii din transport. Totul depinde de evolutia epidemiei, de diferentele dintre statele membre.. Deciziile se vor lua de catre autoritatile medicale, iar recomandarile vor fi facute, in aceasta privinta, de Centrul European de Control al Bolilor", a declarat Adina Valean, la Digi24.Cei care doresc sa calatoreasca in alte tari ar trebui sa se informeze din timp, iar in avioane ar trebui impuse unele reguli de distantare, mai spune Valean."Ii incurajez pe toti cei care vor sa calatoreasca,si de asemenea, pe autoritati, sa puna la dispozitia cetatenilor aceste informatii in timp real.Pentru avioane ne gandim, nu atat ca o regula generala, randul din mijloc liber, pentru ca pot calatori familii cu trei membri care calatoresc impreuna, ne gandim la distantarea intre grupuri care calatoresc impreuna. Apoi,. De asemenea,. Vom da recomandari cum sa se procedeze, cum sa fie protocoalele", a declarat comisarul european.Valean spune ca nu este obligatoriu ca randul din mijloc sa fie liber, aceasta fiind doar o idee, dar ca, in functie de pasageri, companiile trebuie sa gandeasca regulile de distantare sociala."Nu e obligatoriu ca randul din mijloc sa fie liber pentru ca pot fi grupuri de calatori care fac parte din aceeasi familie si nu are sens sa ii separi. In functie de aceste grupuri, separarea in avion poate sa implice un numar mai mare sau mai mic de calatori. De aceea nu putem da o prescriptie clara. Si cred ca dialogul cu companiile pe care il avem cu companiile, toata lumea cred ca accepta aceste masuri. Pe de alta parte, daca oamenii poarta masca, daca se pot imagina alte lucruri pentru siguranta fiecaruia, aceasta distantare in avion poate fi facuta in limite rezonabile", a mai declarat Adina Valean.Mijloacele de transport in comun ar trebui sa transporte mai putini calatori si sa isi creasca frecventa."In autobuze sau autocare lucrurile sunt diferite,. Poate sa creasca si frecventa mijloacelor de transport pentru ca daca mergi cu mai putini pasageri, ar trebuila dispozitie", a declarat Valean.Comisarul european spune ca exista posibilitatea introducerii de"Mai exista si posibilitatea introducerii acestor certificate de sanatate. Ar trebui gandit foarte bine, daca ar putea fi puse in practica. Ar usura mult viata in transporturi, dar sa vedem cum. Ma astept sa se discute aceasta chestiune, ce ar putea presupune, care ar fi termenul lui de valabilitate pentru ca poti fi sanatos astazi si in doua zile sa fi luat la intamplare virusul. Asta face putin, dar autoritatile din sanatate trebuie sa gandeasca cum se face exact. Centrul european pentru controlul bolilor recomanda ca deschiderea conectivitatii sa se faca intre regiuni si state care au situatie epidemiologica similara", a mai declarat comisarul european.Intrebata daca putem pleca in vacanta, la vara, Adina Valean a declarat ca fiecare tara trebuie sa dea acest raspuns."Depinde de tara. Este un rapuns pe care fiecare tara va trebui sa il dea, fiecare autoritate nationala. Nu vor ridica restrictiile de calatorie toate tarile in acelasi timp. Daca in Romania, autoritatile vor considera ca situatia este stabila, ca cele cateva criterii pe care le avem sunt satisfacute, adica rata de infectie sa fie sub unu la suta, capacitatea de testare sa fie satisfacatoare. Daca le-ai dat suficient echipament de protectie, astfel incat lumea sa poata sa foloseasca masti, atunci cand calatoreste, daca capacitatea de primire a cazurilor este una... atunci astea sunt criterii clare care pot duce la ridicarea masurilor de restrictie.", a spus Valean.Adina Valean nu recomanda calatoria pe alte continente, in afara Europei."Daca cetatenii europeni vor dori sa mearga in alta parte o vor putea face cand se ridica restrictiile in acea tara. Dar eu, personal, as recomanda foarte multa precautie", a mai precizat comisarul european.De asemenea, Adina Valean a mai spus cain locul returnarii banilor cheltuit pe bilet.