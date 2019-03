Aradenii produc pagube anuale de aproape 100.000 euro in tramvaie, autobuze si statii

Ziare.

com

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat, miercuri, ca distrugerile intentionate provocate de calatori sunt tot mai mari, atat in mijloacele de transport, cat si in statii.Conform sursei citate, in medie,, in general prin taierea tapiteriei."Am fost nevoiti sa ne facem propriul atelier de tapiterie, pentru a face fata ritmului in care sunt distruse scaunele. Angajatii acestei sectii speciale reconditioneaza in jur de 100 de scaune pe luna", a declarat Godja.In afara de distrugerea scaunelor din tramvaie si autobuze, o problema este scrisul cu markerul pe ferestre sau peretii interiori ai vehiculelor, dar si spargerea sau zgarierea ferestrelor cu obiecte ascutite, cum ar fi chei, unii calatori lasand astfel mesaje obscene."Doar la vehicule avem pagube provocate intentionat ce depasesc 30.000 de euro intr-un an. La acestea, se adauga pagube si mai mari in statiile de tramvai, unde sunt distrusi peretii din sticla ai refugiilor.Recent, am inceput sa inlocuim acesti pereti din sticla cu un plexiglas, care costa 600 de lei o coala, dar si acestia sunt distrusi. A, adesea sunt blocate fantele cu diverse corpuri metalice, iar costurile cu reparatiile sunt insemnate, la care se adauga si pierderile pentru neeliberarea biletelor pe perioada in care aceste aparate vandalizate nu sunt functionale. Am avut caz in care un automat a fost incendiat intentionat", a mai declarat directorul CTP Arad.Angajatii companiei sunt nevoiti sa schimbe periodic cosurile de gunoi din statiile de autobuz si tramvai, pentru ca acestea sunt distruse, de regula, in noptile de weekend."Luni dimineata, multe cosuri de gunoi trebuie schimbate. Probabil, in weekend, cand tinerii ies noaptea prin localuri, distrug ce gasesc in statii", a declarat Claudiu Godja.Pe langa distrugeri, pentru care se fac sesizari la Politie, CTP Arad se confrunta cula primele ore ale diminetii., de catre 25 de oameni angajati special pentru a face curatenie in vehicule. Alte 12 persoane sunt angajate pentru a face curatenie in statii."La patru dimineata, in statii este curatenie luna si bec, iar pe la ora 09:00, acestea sunt pline de ambalaje aruncate, resturi de mancare sau coji de seminte. Aceeasi problema este si in vehicule", a mai declarat Godja.CTP Arad, ai carei actionari sunt Consiliul Local Arad (70%) si Consiliul Judetean (30 %), este cel mai mare transportator din judet, avand aproximativ 600 de salariati si un parc format din 129 de tramvaie si 130 de autobuze.