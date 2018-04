Brasov: Doua femei au fost ranite grav intr-un troleibuz, dupa ce a explodat o perna de aer

Ziare.

Perna de aer a troleibuzului a explodat in mers, pe bulevardul Saturn, iar impactul a fost atat de puternic incat doi calatori au fost raniti."Este vorba despre o femeie care a suferit o fractura deschisa la unul dintre membrele inferioare si mai este o a doua victima cu traumatism cranio-cerebral.Mai grav este la doamna care a fost ranita la picior. A fost o problema, o explozie la o perna de aer, care este amplasata sub troleibuz si cele doua victime erau pasageri. Probabil a sarit ceva de acolo si a ranit pasagerii. Troleibuzul era in apropierea unei statii", a declarat Luiza Danila, purtatorul de cuvant al ISU Brasov.Victimele au fost transportate la spital.Politia efectueaza cercetari in acest caz, fiind intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.