Calatorie ca pe vremea lui Flintstone, in Focsani: Usa unui autobuz este legata cu o matura

Ziare.

com

Potrivit consilierului Alina Drumea, fotografia a fost facuta marti, intr-un autobuz din Focsani.Drumea spune ca pentru calatori a fost o experienta periculoasa si il provoaca pe primarul orasului sa se plimbe cu acest autobuz. De asemenea, consilierul local PNL ii cere edilului sa explice cum s-au cheltuit banii alocati transportului public."Administratia PSD-ista pune in pericol viata celor care circula cu autobuzele TPL. Dupa ce in fiecare an s-au alocat milioane de lei pentru innoirea parcului auto, primarul Misaila nu a reusit decat sa puna matura-n usa pentru ca focsanenii sa nu cada, cumva accidental, din autobuz.Fotografia a fost facuta la primele ore ale diminetii de marti. Soferul, speriat ca usile nu se mai inchid, a incercat sa le lege cu o carpa, insa pentru ca nu a reusit, a apelat la coada maturii pentru a evita un incident.Il provoc pe primarul PSD Cristi Misaila sa faca o plimbare cu un astfel de autobuz, iar la destinatie sa spuna daca nu i-au inghetat picioarele de frig si inima de frica. Pe aceasta cale, solicit public explicatii de la Primaria Focsani despre cum s-au cheltuit banii focsanenilor carora trebuia sa li se asigure conditii normale de transport in comun!", a scris consilierul local pe Facebook.Directorul societatii locale de transport public spune ca este vorba despre o defectiune care a fost rapid remediata."A fost o defectiune, s-a stricat usa, soferul a fost obligat sa o blocheze deoarece se putea deschide in mers. Din cauza frigului s-a format un dop de gheata. Soferul a facut ce a putut, apoi cand a ajuns cu autobuzul la garaj, defectiunea a fost reparata", a declarat directorul SC Transport Public, Ionel Diaconu.Pe Facebook numerosi oameni au comentat fotografia si postarea."Pai ce explicatii vrei sa auzi Alina Drumea? Banii i-au papat prin bancheturi si promovari, banii contribuabililor intra in buzunarul lor si in necesitatile caselor lor! Ce este asa greu de inteles? Pana dau astia o explicatie, fiul meu va avea nepoti, si nici atunci nu cred sa avem vreun raspuns, legea nu este la fel ptr toti", considera unul dintre cei care au vazut postarea consilierului local.Unii spun ca, din cauza conditiilor, numerosi localnici pleaca din Focsani: "Sa traim bine, ho ho ho!!! Bataie de joc... de asta se refugiaza toti din oras!!!".Alti focsaneni fac haz de necaz. "Sistem de blocare a usilor defecte bio, model 2020. Pret pornire achizitie 2000 euro ", scrie un barbat, completat imediat de altul: "Tehnologie marca Oprisan Misaila, cei mai mari inventatori din Focsani".