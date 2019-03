Calatorii care miros urat, sunt murdari sau injura in autobuze vor fi amendati

Ziare.

com

Primaria a transmis ca regulile de conduita in mijloacele de transport in comun nu au mai fost actualizate din 2004 si se impune acest lucru, arata Monitorul de Cluj Astfel, daca regulamentul va fi votat, calatorii care au haine murdare sau urat mirositoare, transporta alimente sau materiale cu mirosuri neplacute sau fac semne obscene si injura vor fi amendati cu amenda intre 100 si 200 de lei.Conform noului regulament, calatorii pot folosi mobilul, dar astfel incat sa nu deranjeze ceilalti pasageri sau soferul. Tot documentul arata ca bagajele sunt permise numai daca nu depasesc volumul a doua locuri, altfel trebuie sa plateasca bilet si pentru acestea."Calatorii sunt obligatisa-si asigure stabilitateain timpul mersului mijlocului de transport publicfolosind barele si manerele special amplasatein interior, sa plateasca costul calatoriei si sa-si procure cu anticipatie titlul de calatorie pe liniile de transport ale CTP Cluj-Napoca SA, sa obtina confirmarea achizitionarii titlului de calatorie prin SMS inainte de urcarea in mijlocul de transport in comun, sa-si valideze titlul de calatorie in statie sau imediat dupa urcare, sa prezinte titlul de calatorie valabil la solicitatea organului de control,sa prezinte organului de control actul de identitate la solicitarea acestuia, sa nu aduca prejudicii bunurilor si echipamentelor din dotarea serviciuui de transport public, sa nu deterioreze mijloacele de transport", mentioneaza municipalitatea.