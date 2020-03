Ce face MAE ca sa-i aduca acasa pe soferii romani de TIR blocati prin Europa

Ziare.

"In ultimele zile, au fost intreprinse demersuri atat fata de autoritatile statelor din regiune, cat si la nivel european, pentru a solicita identificarea unor solutii pe fondul masurilor restrictive adoptate in regiune pentru gestionarea COVID-19.Astfel, pe canale diplomatice, au fost contactate autoritatile responsabile din statele din regiune aflate pe traseele unde au fost semnalate blocaje - Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Ungaria - in vederea permiterii tranzitului spre Romania", a transmis sambata MAE.Totodata, au fost efectuate demersuri la nivelul Comisiei Europene in vederea sprijinirii, de la nivel UE, a realizarii de eforturi coordonate ale statelor respective, in plan regional, pentru derularea unei proceduri comune si rapide de tranzit, care ar urma sa fie gestionata de institutiile de resort din statele aflate pe traseu."In urma acestor eforturi, s-a conturat, de principiu, ca solutie, crearea, la nivel regional, a unui coridor de tranzit pentru facilitarea circulatiei transporturilor blocate pe diferite trasee si la diverse frontiere.In acest context si pentru accelerarea implementarii acestei solutii convenite principial, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut in cursul zilei de sambata, 14 martie 2020, o convorbire telefonica cu noul ministru de Externe sloven, Anze Logar, care si-a preluat mandatul in seara zilei de 13 martie", a mai transmis MAE.Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a explicat intreg contextul si importanta derularii unor eforturi comune pentru deblocarea situatiei create, inclusiv la frontiera italo-slovena, prin reluarea de urgenta a tranzitului prin Slovenia si instituirea unui coridor de tranzit la nivel regional."Omologul sloven a exprimat deschiderea pentru rezolvarea situatiei create si ca intelege preocuparea partii romane, noul Guvern sloven urmand sa ia in discutie identificarea unei solutii.Ministerul Afacerilor Externe va continua sa urmareasca si sa faciliteze, in limita competentelor sale, gasirea unei solutii rapide pentru implementarea acestui coridor de tranzit, solutie care necesita obtinerea unui consens al tarilor care urmeaza sa fie tranzitate", a mai transmis MAE.MAE reaminteste, totodata, ca, in acest context specific, o serie de state europene au decis masuri restrictive specifice pentru a gestiona si preveni epidemia de COVID-19, iar eforturile intreprinse de partea romana sunt circumscrise acestor decizii.