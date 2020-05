CFR Calatori discuta cu Austria pentru realizarea unor trenuri speciale pentru muncitori sezonieri

Ziare.

"Urmare a cererii Ambasadei Austriei din data de 24.04.2020, prin care s-a solicitat aprobarea unui coridor feroviar pentru transportul muncitorilor sezonieri, inclusiv a celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, pe relatia Romania - Austria, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor face urmatoarele precizari: CFR Calatori poarta discutii cu operatorul feroviar austriac (OBB).Obiectul discutiilor il reprezinta procedura de desfasurare a transportului feroviar de calatori in contextul Covid-19; aceasta procedura urmeaza sa fie validata de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe; conform ultimei solicitari primite de CFR Calatori, partea austriaca ar dori sa organizeze primul tren special, incepand cel mai tarziu din data de 09.05.2020, avand o capacitate de aproximativ 360 de calatori", se mentioneaza intr-un comunicat al MTIC.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va informa asupra realizarii acestor trenuri speciale, se mai spune in comunicat.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si ministrul Afacerilor Europene din Austria, Karoline Edtstadler, au agreat luni, in cadrul unei intalniri, realizarea cat de curand posibil a cadrului procedural pentru transportul ingrijitorilor sociali pe un coridor feroviar Romania-Austria si retur, potrivit unui comunicat.Decizia a fost luata tinand cont de importanta asigurarii libertatii de miscare a cetatenilor Uniunii Europene, dar si a reglementarilor de siguranta in contextul pandemiei CoVID-19.In acest sens, ministrul Transporturilor a prezentat un set de masuri, printre care crearea unui grup de lucru din care sa faca parte reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, CFR Calatori si CFR Infrastructura, care va elabora o propunere de text ce va reglementa regimul de transport feroviar de calatori, in contextul epidemiologic actual.Potrivit sursei citate, propunerea va fi transmisa spre aprobare Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. De asemenea, se va elabora de catre CFR Calatori si CFR Infrastructura o procedura clara (similara celei privind zborurilor charter) in care toate autoritatile cu atributii in domeniu vor avea responsabilitati bine definite.Totodata, dupa indeplinirea acestor pasi se va stabili, de comun acord cu statele implicate, data la care se va realiza acest tip de transport feroviar.