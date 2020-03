Comisarul Valean anunta reguli mai relaxate pentru soferii de marfa - se circula noaptea si in weekend

Daca ar exista un waze pentru transportatorii de marfuri, cum ar arata harta Europei in aceste zile? Unde ar fi rosu, unde ar fi verde?

Nu este afectata munca de control a vamesilor, astfel? Nu verifica mai superficial, miscandu-se mai repede?

Exista posibilitatea ca aceste controale sa fie facute la comun?

Anumite tari din spatiul Schengen au reintrodus controale la granita. Este vorba despre controale pentru marfuri sau de rutina, pentru sanatate?

Transportatorii au anumite cereri specifice in aceasta perioada, pe langa durata controalelor, legate de odihna sau de schimburile de tura transnationale.

Restrictiile zi-noapte mai sunt in vigoare in acest moment?

Si cum vor face asta?

Autobuzele nu mai circula, avioanele nu mai zboara. Cum ajung avioanele din Romania in Belgia, de exemplu?

In momentul acesta circula marfa pe cale aeriana in Europa?

Rutier, vorbind, unde merge mai greu, in Europa? De unde va vin cele mai multe plangeri ca lucrurile nu se misca asa cum ar trebui?

Iara fut ungurii pe mama lor. Stau 15 km. Posted by Ciprian Baciu on Friday, March 27, 2020

Ziare.

com

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, anunta, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ce recomandari a facut Comisia pentru a simplifica, in aceasta perioada de criza, transportul de marfuri in piata comuna.Astfel, soferii ar putea sa se odihneasca iarasi in cabina, li s-ar permite sa tranziteze o tara cat mai repede, iar asta inseamna sa poata conduce mai multe ore pe zi. In plus, statelor li se cere permisiunea ca transportatorii de marfuri sa circule si noaptea, dar si in weekenduri.Iar pentru fluidizare e recomandat sa existe puncte de control vamal comune. Adina Valean explica si cum functioneaza coridoarele verzi, dar si ce solutii propune pentru transportul aerian de marfuri, dereglat din cauza suspendarii zborurilor de pasageri.Noi monitorizam situatia in punctele de trecere a frontierei zilnic. Ea este fluida. In functie de masurile care se introduc sau ridica, timpii de asteptare cresc sau scad. Am avut o perioada puncte fierbinti pe anumite culoare.Insa in ultima vreme aceste situatii s-au reglementat, multe dintre statele membre au inteles sa armonizeze masurile de control in frontiera, la care se adauga ceea ce am propus noi, Comisia Europeana, anume crearea acestor benzi verzi in punctele de trecere a frontierei pentru transportul de marfa. Aceasta inseamna ca un camion sau o duba de transport de marfuri trebuie sa treaca cu totul prin control in maxim 15 minute.Ideea de 15 minute nu inseamna ca vamesul trebuie sa alerge. Inseamna ca la inspectie documentele se pot trimite de exemplu electronic, inainte. Si ca numai anumite seturi de documente sunt verificate. Inseamna ca soferul nu trebuie sa se dea jos din cabina pentru a merge la un anumit punct - asta este si pentru siguranta sanatatii soferului si a vamesului.De asemenea, nu le sunt cerute controale sau documente suplimentare de natura medicala, cel mult se organizeaza verificarea temperaturii, iar daca nu exista vreun simptom, soferul poate circula mai departe. Avem, practic, o definire clara a operatiunilor care se fac, a documentelor care se cer. Asta usureaza fluxul.Cum se vor organiza politia de frontiera, vamesii - asta ramane la latitudinea lor. Avem o colaborare permanenta cu cei de la afaceri interne, facem parte din aceasta retea de comunicare alaturi de politia de frontiera, ei inteleg foarte bine si apreciaza aceste recomandari, le considera binevenite.Avem, intre doua state, control de frontiera pe iesire, control de frontiera pe intrare. Daca unul dintre aceste controale nu are reguli clare si nu se face schimb rapid, asta determina aparitia de cozi si in celalalt stat. Toata lumea doreste o mai buna colaborare si recomandari clare, pe care sa le respecte toti.Exact asta ne dorim: acolo unde se face controlul si la iesire si la intrare sa existe colaborare intre cele doua state membre, sa poata stabili un punct de control comun. Cu atat mai mult cu cat exista o baza de reguli comuna, armonizata. Ar fi extraordinar daca s-ar putea face un singur punct de control, pentru a nu dubla timpul petrecut in frontiera de lucratorii din transporturi.Aceste controale sunt anuntate si nu vizeaza transportul de marfuri. Am avut succes pentru ca am actionat din timp. De indata ce am vazut ca pot aparea probleme cu soferii, am actionat pentru a elabora liniile directoare, a merge mai la detalii, a da sugestii, sa se organizeze la nivel european.Transportul de marfuri blocat ar fi insemnat ca economia sa incremeneasca. Nu putem alege o prioritate a marfurilor care trec. Avem nevoie in piata comuna ca toate pietele sa fie aprovizionate. Dar avem nevoie si pentru industrie si producatori sa isi obtina componentele.Cine poate stabili o lista exhaustiva pentru toate componentele chimice care intra in compozitia unui medicament - care sa fie prioritare, care nu? E nevoie de toate. E nevoie de plastic pentru a ambala un medicament. Asa iti dai seama cat de integrata este piata europeana. In mod clar, nimic nu trebuie sa se opreasca.Acesta este principiul de baza: toate bunurile trec, nu exista discriminare pe baza de nationalitate a transportatorului. Nu alegem intre soferii de o nationalitate sau alta sau intre camioanele inregistrate intr-un stat sau in altul.Sunt toate chestiunile legate de legislatia in vigoare la nivel european privind conditiile de munca ale lucratorilor din transportul rutier, care sunt destul de restrictive, dar tocmai in sensul de a crea bune conditii de munca.Am facut recomandari de derogare de la aceste conditii, tocmai pentru protectia sanatatii soferilor. Una din prevederi era ca timpul de odihna saptamanal sa fie petrecut obligatoriu in afara cabinei. Or, acum, interesul este exact invers: soferul sa ramana cat mai mult in cabina pentru a nu intra in contact cu alti oameni si a-si proteja sanatatea.Apoi, daca e nevoie sa tranziteze o tara cat mai repede - in principiu, nu ai niciun interes sa intarzii. Aici se poate lucra iarasi la numarul de ore ce pot fi conduse intr-o zi. Noi am facut recomandari intre anumite limite, pentru a pastra si siguranta rutiera.Si aici am facut recomandare si insistam, in dialogul pe care il avem cu statele membre, sa ridice aceste restrictii pentru circulatia pe timpul noptii sau, acolo unde este cazul, in timpul weekendului.Nu sunt folositoare nimanui, in aceste momente de criza. Dar ati ridicat problema celor care trebuie sa traverseze o anumita frontiera pentru a ajunge sa preia un camion, sa faca, asa cum se zice, schimbul. Aceasta necesitate de repozitionare a lucratorilor pentru a prelua marfa nu exista doar la transportatorii rutieri, ci si la echipajele pentru transportul de marfa aerian. Echipajele trebuie sa se schimbe la limite definite de timp, din motive de siguranta, si ele trebuie sa ajunga dintr-o tara in alta, deseori, pentru a prelua avionul.Am facut recomandari clare si detaliate catre statele membre in ceea ce priveste transportul rutier si am inclus in aceasta libera circulatie a marfurilor si acordarea prioritatii in trecerea frontierei, plus exceptarea de la masuri de izolare sau carantina daca lucratorul nu are simptome.Deci si lucratorii sunt lasati sa circule pentru a-si putea prelua marfa, pentru a putea face schimbul.Inlocuirea personalului din transporturi este obligatia companiilor. Noi trebuie sa ne asiguram ca autoritatile le lasa sa isi trimita personalul acolo unde este nevoie de el.Nu trebuie neaparat sa ajunga din Romania in Belgia. Se pot gasi solutii regionale. Pe de alta parte, tocmai am lansat recomandarile pentru transportul de marfa, o cerinta pe care o adresam statelor membre - sa permita avioanelor de pasageri sa zboare in scop de marfa si de transport al lucratorilor din domeniul transporturilor.Aceste echipaje de zbor, care trebuie sa se schimbe, chiar si soferi care trebuie sa ajunga dintr-o parte intr-alta pentru a prelua un camion, altii care trebuie sa se repatrieze - sa fie permise prin intermediul avioanelor de pasageri. Chiar daca am restrictie pentru transportul clientilor obisnuiti, care doresc sa circule dintr-un loc in altul, sa fie permis un anume tip de calatori, printre care lucratorii din domeniul transporturilor aeriene sau rutiere, personal medical, diplomatii sau reprezentantii unor organizatii internationale care prin natura profesiei trebuie sa se miste dintr-un loc intr-altul. E parte din pachetul pentru transportul aerian de marfa.Da, in conditii oarecum normale din punct de vedere al volumului. Problema este ca prin reducerea numarului de avioane de pasageri care, la randul lor, transportau marfa, acele volume incarca sistemul de cargo.Se ajunge la competitie, preturile cresc, se creeaza o problema logistica destul de mare din absenta zborurilor de pasageri. Aveam dificultati in ce priveste modul in care sunt implementate regulile pentru echipaje. Si, de asemenea, personalul de la sol, care are capacitatea logistica, incarcare/descarcare - toate serviciile de la sol pentru avioane sunt impactate de reguli luate de diverse state membre.Lucram la aceste recomandari detaliate, pentru a rezolva aceste probleme practice.Marti, 24 martie, am avut probleme la granita dintre Franta si Belgia, Romania - Ungaria, Romania - Bulgaria, Polonia cu tarile baltice. Si la granita Germania cu Elvetia, care, desi nu este stat membru, este inclusa datorita importantei pentru diverse coridoare, pentru Balcanii de Vest.Apoi, miercuri dimineata a fost coada de 11 kilometri la Nickelsdorf, la iesirea din Austria spre Ungaria si s-a stat intre o ora si trei in cateva puncte din Cehia si Ungaria.Avem un fel de echipaj in Directia Generala de Miscare dedicat exclusiv acestor monitorizari si care faciliteaza dialogul intre statele membre. Se implica imediat in a discuta probleme care apar, afla ce masuri au mai fost implementate. Ei urmaresc, pe aceasta platforma a DG Move, ceea ce se intampla la fiecare frontiera.