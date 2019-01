De ce au inghetat azi bucurestenii in statii: Firele tramvaielor si troleibuzelor sunt curatate cu ciomagul (Video)

Ziare.

com

Inca de dimineata, transportul in comun din Capitala a fost dat peste cap. Chiar si in cazurile in care n-au deraiat , tramvaiele au avut intarzieri considerabile. La fel si troleibuzele. Motivul: in loc sa curete firele suspendate de pe trasee cu instrumente din secolul XXI - personalul de la Societatea de Transport Bucuresti (STB) le-a scuturat folosind ciomege.Parlamentarul Nicusor Dar a postat pe Facebook o serie de imagini in care salariatii STB se straduiesc sa dea jos gheata de pe fire.Aceeasi postare contine si solutia alternativa: o instalatie moderna care sa faca acest lucru mai repede si mai bine.Ramane de vazut daca Societatea de Transport Bucuresti va lua in calcul achizitionarea unor astfel de echipamente sau va continua sa se bazeze pe ghioagele din dotare.