Elevii din Bucuresti ar putea circula gratuit cu mijloacele de transport in comun

"Se acorda gratuitate la transportul public local de calatori pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar obligatoriu acreditat/autorizat care freceventeaza cursurile unei institutii de invatamant din Municipiul Bucuresti, pe mijloacele de transport public de calatori ale operatorilor de transport care presteaza servicii de transport pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare.Decizia intra in vigoare la 60 de zile de la data aprobarii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Pana acum, elevii aveau o reducere de 50% pentru mijloacele de transport in comun din Capitala.