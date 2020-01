Elevii vor putea circula gratuit, doar pe baza carnetului scolar

Ziare.

Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a anuntat, luni, ca se va deconta transportul elevilor, urmand a fi luate mai multe masuri, astfel incat problema sa fie rezolvata atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.La initiativa ministrului Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, in ultimele doua saptamani au avut loc mai multe intalniri interministeriale pe tema asigurarii transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu."Astazi, la sediul Ministerului, a avut loc intalnirea de lucru convocata de Monica Anisie. Au raspuns invitatiei domnul Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, domnul Ionel Scriosteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, insotiti de echipele tehnice, precum si reprezentanti ai Consiliului National al Elevilor si ai Asociatiei Elevilor din Constanta", a anuntat, luni, MEC.In cadrul intalnirii au fost convenite masuri crae sa rezolve roblema atat pe termen scurt, cat si pe trmen lung."Pe termen scurt, pentru a debloca situatia decontarii transportului elevilor, este necesara emiterea unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea este necesara pentru a pune in concordanta legislatia cu decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, care a statuat ca decontarea pe "baza de abonament" este neconstitutionala, deoarece creeaza o diferenta de tratament juridic intre elevii care pot prezenta abonament si elevii care, din diferite motive obiective (de exemplu, lipsa transportului in comun), nu pot prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare", a transmis MEC.Mimisterul a precizat ca ulterior, in termen de 30 de zile, se va elabora o Hotarare de Guvern care sa abroge HG 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport si sa prevada noi tarife maximale."Incepand cu anul scolar 2020-2021, elevii vor circula gratuit pe baza carnetului de elev, vizat de catre unitatea scolara, sens in care ministerele implicate vor elabora un proiect de act normativ", a mai precizat MEC.