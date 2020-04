Guvernul, somat sa permita transportul rutier pentru lucratorii sezonieri si soferi catre alte state

Ziare.

UNTRR solicita astfel completarea Ordonantei militare nr.7/04.04.2020, argumentand ca documentul permite zborurile efectuate de toti operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri din Romania catre alte state, cu avizul autoritatilor competente din tara de destinatie."UNTRR considera ca asa cum se admite plecarea la lucru cu avion charter si cu autoturism, trebuie sa fie permisa si deplasarea cu autocarele, atat pentru a permite celor care au contracte sa mearga la lucru si sa degreveze presiunea pe bugetul statului, cat si pentru a permite transportatorilor de persoane sa organizeze similar cu liniile aeriene tot chartere spre tari precum Germania, Spania, Franta", se mentioneaza in comunicat.Transportul cu autocarul este preferat de multe companii din Romania pentru organizarea deplasarii personalului angajat si a lucratorilor sezonieri, avand in vedere pretul accesibil, precum si siguranta, calitatea si flexibilitatea serviciilor oferite, sustine UNTRR.In prezent, potrivit art. 11 din Ordonanta Militara 7/2020, transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international este suspendat pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, pe toata perioada starii de urgenta.Multe companii de transport rutier de marfa din Romania apeleaza in prezent la autoturisme, inclusiv vehicule de transport persoane de 8+1 locuri, pentru a organiza deplasarea soferilor profesionisti romani in vederea preluarii camioanelor aflate in alte state membre UE, asigurand astfel in continuare operarea transporturilor rutiere internationale in UE, noteaza UNTRR.