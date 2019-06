Inca o inovatie la Cluj: Se va putea plati direct cu orice card bancar contactless, in toate mijloacele de transport public

Cum functioneaza si ce carduri accepta

Ziare.

com

Orice posesor de card bancar, cu facilitate contactless, indiferent de banca emitenta din Romania sau din strainatate, va putea, astfel, sa-si achite imediat calatoria in Cluj-Napoca, prin simpla apropiere a cardului de aparatele disponibile in mijloacele de transport ale CTP, in mediu deplin securizat.Solutia de plata contactless a calatoriilor este implementata de Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public Cluj-Napoca, in parteneriat cu Banca Comerciala Romana si in colaborare cu Telekom Romania."Pe langa celelalte forme de achizitionare a titlurilor de calatorie disponibile in acest moment, de la TVM-urile din cadrul sistemului de ticketing, prin SMS, mobilpay wallet, 24pay, precum si de la chioscurile de bilete, solutia de plata contactless a calatoriilor direct in mijlocul de transport va avea un impact pozitiv, mai ales in Zona Metropolitana a Municipiului Cluj-Napoca.Totodata, prin aceasta metoda de achizitionare a biletelor, CTP urmareste reducerea numarului de calatori fraudulosi", a declarat Liviu Neag, directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca."Tehnologia contactless se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare si este, in prezent, cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania. Acest lucru denota o nevoie tot mai clara a clientilor pentru solutii de plata inovatoare. Ne bucuram sa gasim o astfel de deschidere la Cluj-Napoca, care se alatura astfel celorlalte orase in care calatoria cu mijloacele de transport in comun se poate realiza cu ajutorul cardurilor contactless.Vom investi in continuare in programul integrat Smart City si vom continua, alaturi de partenerii nostri, sa introducem solutii similare si in alte orase", a declarat, la randul sau, Ciprian Nicolae, sef departament BCR.Solutia a fost implementata in primele 50 de autovehicule, in regim de test, urmand sa fie instalata pana in august pe toata flota de mijloacele de transport in comun ale CTP - autobuze, troleibuze, tramvaie si autobuze electrice.Fiecare masina va dispune de cate doua validatoare de plata - in cazul celor scurte si cate trei validatoare de plata in cazul celor articulate, cu ajutorul carora oricine isi poate achita calatoria prin simpla apropiere a cardului bancar contactless.Sistemul de plata contactless din mijloacele de transport ale CTP este extrem de simplu: calatorii trebuie sa apropie cardul bancar contactless de validatoarele din autobuze, dupa care vor primi imediat instiintarea de realizare a tranzactiei. Validatorul va elibera apoi o dovada de plata, pe care utilizatorul trebuie sa o pastreze pana la coborarea din mijlocul de transport.Calatoria achitata contactless in autobuz nu este comisionata si are acelasi tarif cu cel perceput prin alte metode de plata deja existente.Sistemul propus de BCR a fost construit avand la baza arhitectura de functionare reglementata de, astfel incatr.Telekom Romania a pus la dispozitie infrastructura de POS-uri si imprimante pentru emiterea biletelor de calatorie, echipamentele de comunicatii 3G, a implementat sistemul intr-un mod integrat si va asigura mentenanta si service-ul pe toata durata proiectului.