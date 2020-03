MAE a cerut Ungariei deschiderea mai multor puncte de trecere a frontierei, pentru transportatorii de marfa

Ziare.

"In continuarea eforturilor intreprinse pentru solutionarea blocajelor care au afectat libera circulatie a persoanelor si transportul de marfuri spre Romania, ca urmare a inchiderii frontierelor de catre Ungaria in contextul epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, a solicitat astazi autoritatilor ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Bors, Cenad si Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa avand ca destinatie Romania sau care tranziteaza Romania.MAE precizeaza ca, avand in vedere evolutiile recente, masura adoptata de Ungaria de limitare a tranzitului de marfa printr-un singur punct de frontiera cu Romania, cel de la Nadlac 2, s-a dovedit insuficienta pentru asigurarea tranzitul de marfuri, generand astfel blocaje semnificative", a transmis, vineri seara, MAE.MAE a subliniat ca blocajele afecteaza inclusiv lucratorii transfrontalieri si a solicitat identificarea unei solutii care sa permita continuarea circulatiei fortei de munca transfrontaliere, fie ca este vorba despre cetatenii romani cu domiciliul in Ungaria, care isi desfasoara activitatea in Romania, fie de cei provenind din judetele din Romania, aflate la granita cu Ungaria, care au locuri de munca pe teritoriul ungar si care fac naveta zilnic, acestia aflandu-se in prezent in imposibilitatea continuarii activitatii si riscand sa isi piarda locurile de munca."MAE a amintit, in sprijinul acestor demersuri, liniile directoare ale Comisiei Europene cu privire la managementul frontierelor in vederea protectiei sanatatii si asigurarii disponibilitatii bunurilor si a serviciilor esentiale, in contextul creat de virusul SARS-CoV-2", se mai arata in comunicat.