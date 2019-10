Ministerul Dezvoltarii vrea sa cumpere 17 tramvaie pentru Craiova, cu aproape 36 milioane de euro

Ziare.

Durata contractului este estimata la 24 luni, iar achizitia este finantata prin Programul Operational Regional - POR.Licitatia vizeaza "achizitionarea de 17 tramvaie cu lungimea de cca. 25 m, destinate transportului public urban de calatori ".Tramvaiele vor avea o capacitate de transport de minimum 32 persoane pe scaune fixe, nerabatabile, din care minimum 6 accesibile din low floor. In plus, vor avea o capacitate de 68 calatori transportati in picioare.Conform Caietului de Sarcini, garantia functionarii tramvaielor este de minimum 350.000 km sau 5 ani.Achizitia se realizeaza in conformitate cu protocolul de asociere dintre municipiul Craiova si Ministerul Dezvolarii. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 decembrie.