Ministerul Dezvoltarii vrea sa cumpere 70 de tramvaie pentru 5 orase din tara

40 de tramvaie pentru Braila, Galati si Ploiesti

17 tramvaie pentru Craiova

Alte 13 tramvaie pentru Resita

Ziare.

com

Primul anunt vizeaza achizitia a 40 de tramvaie destinate transportului public urban, cu o lungime de aproximativ 18 metri, si are valoare totala estimata de 320.000.000 de lei.Cel de-al doilea anunt publicat de Ministerul Dezvoltarii prevede cumpararea a 17 tramvaie, cu o lungime de circa 25 de metri, cu o valoarea totala estimata de 170.000.000 de lei.Nu in ultimul rand, ministerul a mai publicat un al treilea anunt care are ca obiectiv achizitionarea a 13 tramvaie bidirectionale, cu o lungi de aproximativ 18 metri, in valoare de 118.966.386 de lei.Tramvaiele cumparate urmeaza sa fie folosite in orasele Galati, Braila, Ploiesti, Craiova si Resita.Cel dintai anunt al Ministerului Dezvoltarii prevede achizitionarea, prin licitatie deschisa, a 40 de tramvaie, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este pe 27 februarie.Este vorba despre cate 10 tramvaie pentru Braila si Galati si 20 pentru Ploiesti.Potrivit caietului de sarcini din anuntul publicat de MDRAP in SEAP, tramvaiele trebuie sa fie unidirectionale, o viteza maxima de circulatie de 70 km/ora, reglabila, limitata electronic la 50 km/oras si sa aiba podea 100% coborata pe toata suprafata destinata pasagerilor, cu facilitati (rampe/rampa) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor si a persoanelor cu mobilitate redusa.Tramvaiele trebuie sa fie formate din module unite intre ele prin burdufuri etanse, sa aiba minim trei usi duble de serviciu comandate electric si electronic si actionate electric, accesibile pe partea dreapta a tramvaiului in directia de mers.Usile trebuie sa fie prevazute cu sistem de siguranta antistrivire, cu buton de precomanda a deschiderii usilor in statii, atat din interior cat si din exterior, respectiv cu buton pentru deschiderea usilor in caz de urgenta.Capacitatea de transport totala a tramvaielor trebuie sa fie de minim 100 de locuri, respectiv 6 persoane pe metrul patrat, din care minim 32 pe scaune fixe.Producatorul poate suplimenta numarul de locuri pentru calatori din tramvai prin montarea de scaune rabatabile.Totodata, tramvaiele trebuie sa fie echipate cu instalatie de aer conditionat, instalatie de incalzire corespunzatoare pentru sezonul rece, instalatie de exhaustare a aerului viciat, sistem de numarare a calatorilor, cu instalatie audio-video in interior, anunturi vocale exterioare in statii pentru persoanele cu dizabilitati de vedere, instalatie electrica a echipamentelor de ticketing, instalatie de informare a calatorilor atat la interior cat si la exterior.Durata de viata a celor 40 de tramvaie pe care vrea ministerul sa le cumpere trebuie sa fie de cel putin 30 ani (8 ani fara reparatii generale), timp in care pe baza masurilor luate impotriva coroziunii, cu ocazia lucrarilor de reparatii generale, nu va fi necesara demontarea amenajarilor interioare.In ceea ce priveste cele 17 tramvaie cu o valoare totala de 170.000.000 de lei, din cel de-al doilea anunt al Ministerului Dezvoltarii, acestea trebuie sa aiba o lungime de 25 de metri, viteza maxima de circulatie de 70 km/ora, reglabila, limitata electronic la 50 km/ora. Ele vor fi achizitionate pentru a fi folosite in orasul Craiova.Termenul limita pentru depunerea ofertelor este pe 6 martie.Potrivit caietului de sarcini, tramvaiele trebuie sa fie unidirectionale, sa aiba podea 100% coborata pe toata suprafata destinata pasagerilor, cu facilitati (rampe/rampa) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor si a persoanelor cu mobilitate redusa.Cele 17 tramvaie destinate transportului public din Craiova trebuie sa aiba minim patru usi duble de serviciu comandate electric si electronic si actionate electric, pentru urcarea si coborarea calatorilor, accesibile pe partea dreapta a tramvaiului in directia de mers.Capacitatea de transport totala a tramvaielor pentru orasul Craiova trebuie sa fie de minim 190 locuri, respectiv 6 persoane pe metrul patrat, din care minim 50 pe scaune fixe, nerabatabile.Si acestea trebuie sa fie echipate cu instalatie de aer conditionat, instalatie de incalzire corespunzatoare pentru sezonul rece, instalatie de exhaustare a aerului viciat, sistem de numarare a calatorilor, cu instalatie audio-video in interior si cu echipament wireless.Garantia functionarii tramvaielor este de minim 350.000 km sau minim 5 ani (care conditie se indeplineste prima), de la data punerii in exploatare.Nu in ultimul rand, ministerul a pus un al treilea anunt in SEAP pentru cumpararea a 13 tramvaie bidirectionale pentru transportul de calatori, care sa aiba o lungime de aproximativ 18 metri.Valoarea totala este de 118.966.386 de lei, iar ofertele pot fi depuse pana la data de 20 februarie.Potrivit caietului de sarcini, tramvaiele trebuie sa fie noi si sa aiba o viteza maxima de circulatie de 70 km/ora, reglabila, limitata electronic la 50 km/ora.Acestea trebuie sa fie bidirectionale, prevazute cu facilitati (rampe/rampa) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor si a persoanelor cu mobilitate redusa si minim trei usi duble de serviciu, prevazute cu sistem de siguranta antistrivire, pe fiecare parte a tramvaiului comandate electronic si actionate electric.Capacitate de transport totala va fi de minim 92 locuri, respectiv 6 persoane pe metrul patrat, din care minim 28 pe scaune fixe.La fel ca celelalte tramvaie, ele trebuie sa fie echipate cu instalatie de aer conditionat, instalatie de incalzire corespunzatoare pentru sezonul rece, instalatie de exhaustare a aerului viciat si prevazute cu sistem wireless.Garantia functionarii tramvaielor este de minim 350.000 km sau minim 5 ani (care conditie se indeplineste prima), de la data punerii in exploatare.